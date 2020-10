Koploper Milan komt tot drie keer toe op voorsprong, maar speelt toch gelijk

Koploper AC Milan heeft voor het eerst dit seizoen niet weten te winnen in de Serie A. In het eigen San Siro werd in een aantrekkelijk duel met 3-3 gelijkgespeeld tegen AS Roma.

Al binnen twee minuten had Zlatan Ibrahimovic zijn doelpunt te pakken. Na een mooie assist van Rafael Leão kon de Zweed de thuisploeg gemakkelijk op voorsprong tikken. Met Rick Karsdorp in de basis bij AS Roma kopte Edin Dzeko de Romeinen al snel weer op gelijke hoogte.

In de tweede minuut na rust kwam Milan opnieuw op voorsprong na opnieuw een mooie assist van Leão. Hij speelde met een schaar Karsdorp uit waarna Alexis Saelemaekers kon afmaken

Strafschoppen.

Daarna eiste scheidsrechter Piero Giacomelli met twee gemakkelijk gegeven strafschoppen de hoofdrol voor zich op; Jordan Veretout en Ibrahimovic faalden niet. Voor Ibrahimovic was het zijn 58ste doelpunt in het shirt van Milan, daarmee heeft hij er nu één meer gescoord dan toen hij de clubkleuren van rivaal Internazionale verdedigde.

In de slotfase gaf de Zweed na een hoekschop onbedoeld een assist aan Marash Kumbulla en die scoorde. Milan was in de blessuretijd nog enkele keren dicht bij de winnende treffer, maar moest toch genoegen nemen met een punt.