Straatkrantverkoper krijgt 32.000 euro terug van politie, maar moet wel land uit

Straatkrantverkoper Mohamed, die ruim 32.000 euro van zijn zelf verdiende geld moest afstaan aan de politie, krijgt zijn geld terug. Dat meldt de politie na berichtgeving in het AD. De straatkrantverkoper krijgt het geld wel in delen én moet terug naar Marokko, omdat hij illegaal in Nederland is.

Eind februari werd Mohamed (63) in Den Haag door de politie meegenomen, omdat er stapels cash werden gevonden op de hotelkamer waar hij sliep. Op foto's van de politie is te zien dat de straatkrantverkoper vooral briefjes van 50 had. Later bleek dat het in totaal ging om 31.800 euro. Omdat het om een groot geldbedrag in contanten ging, nam de politie het geld in beslag.