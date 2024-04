Nederlandse 3x3-basketbalsters beginnen OKT overtuigend met zege op Mongolië

De vrouwen spelen morgen hun laatste twee groepsduels. Om 9.30 uur wacht Chili, om 11.45 uur gevolgd door Azerbeidzjan. Voor een plek in de halve finales op zondag moeten ze eerste of tweede worden in de groep.

De Nederlandse 3x3-vrouwen waren in 2021 in Tokio niet van de partij, toen 3x3 voor het eerst op het olympische programma stond, de mannen wel.

Dimeo van der Horst was er toen ook al bij. Hij komt vanmiddag met Worthy de Jong, Jan Driessen en Bryan Alberts voor het eerst in actie in Hong Kong. Om 14.00 uur is Zwitserland de tegenstander.