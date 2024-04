Chipmaker Nexperia uit Nijmegen gehackt

Nexperia, de Nijmeegse fabrikant van computerchips, is gehackt. Dat schrijft RTL Nieuws en wordt bevestigd door het bedrijf zelf. In een statement zegt Nexperia dat hackers vorige maand toegang hebben gekregen tot de IT-servers van het bedrijf.

Het gaat om honderden gigabytes aan belangrijke gegevens, zoals ontwerpen van chips en klantgegevens van onder meer SpaceX, Apple en Huawei. De hack is gedaan door een relatief nieuwe groep cybercriminelen. Als bewijs hebben de criminelen tientallen vertrouwelijke documenten gepubliceerd op het dark web, het verborgen deel van het internet.

Toen de hack bekend werd, zijn de systemen zo snel mogelijk van de buitenwereld afgesloten om de schade te beperken, zegt de chipmaker. Met cybersecurity-experts wordt de hack verder onderzocht. Daarnaast Nexperia heeft het incident gemeld bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Nexperia zit in Nijmegen, maar is sinds 2019 in handen van een Chinees bedrijf.