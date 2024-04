Nieuwe regel verplicht duizenden wapenverkopers VS tot antecedentenonderzoek

Duizenden extra wapenverkopers in de Verenigde Staten moeten door een wetswijziging binnenkort het verleden nagaan van hun klanten. Nu kunnen handelaren nog zonder vergunning, en dus zonder antecedentenonderzoek bij de klant, wapens verkopen op andere plekken dan in fysieke winkels. De regering-Biden wil een einde maken aan deze maas in de wet.

Volgens de Amerikaanse wapenwet moeten ondernemers die wapens verkopen in fysieke winkels daar een vergunning voor hebben. Om die vergunning te behouden, moeten zij in een dataregister controleren of de koper geen wapenverbod heeft.

Voor online verkopers en handelaren op beurzen geldt deze verplichting niet. Op die plekken worden jaarlijks tienduizenden wapens verkocht aan mensen zonder dat er antecedentencontroles worden uitgevoerd.

Tienduizenden extra

Volgens de nieuwe regel moet iedereen die wapens verkoopt daar een vergunning voor hebben en de controles uitvoeren. Ongeacht of de verkoop plaatsvindt op een wapenbeurs, het internet of in een fysieke winkel. Alleen hobbyisten die wapens verkopen uit hun persoonlijke collectie of wapens die zij hebben geërfd, zijn uitgezonderd van de nieuwe regel.

Er zijn in de VS ongeveer 80.000 wapenverkopers met een vergunning. Volgens de autoriteiten zal de nieuwe regel ruim 20.000 extra verkopers dwingen tot het aanvragen van een vergunning en het uitvoeren van de checks.

Presidentscampagne

De wetswijziging, die binnen 30 dagen moet ingaan, wordt gezien als een nieuwe poging van Biden om wapengeweld in de VS terug te dringen. Dit is ook een belangrijk onderwerp in de presidentscampagne van Biden.

"Dit zal wapens uit de handen van criminelen en huiselijk geweldplegers houden", aldus Biden in een verklaring. "Mijn regering zal er alles aan blijven doen om levens te redden."

De verwachting is dat wapenlobbygroepen de wetswijziging zullen aanvechten in de rechtbank.