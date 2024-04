Militair regime Mali verbiedt journalisten verslag te doen van politiek

Correspondent: Saskia Houttuin:

"De reden die de Malinese junta geeft voor het verbod op politieke activiteiten, is dat politieke discussies in de afgelopen maanden nergens toe hebben geleid en zelfs de nationale veiligheid zouden ondermijnen. Maar hoogstwaarschijnlijk zit er meer achter. Dit decreet komt iets meer dan een week nadat tachtig politieke partijen en burgerorganisaties in een gezamenlijke verklaring de militaire junta hadden opgeroepen om zo snel mogelijk verkiezingen te organiseren.

Dat is een belofte die de militairen hadden gedaan nadat zij een staatsgreep hadden gepleegd in 2021. Zij beloofden dat ze slechts tijdelijk zouden zitten, dat er een transitieperiode zou zijn. Die liep af op 26 maart, maar er zijn geen verkiezingen georganiseerd en er is ook geen zicht op verkiezingen. Het lijkt er nu op dat de junta absoluut geen tegenstand duldt, en daarom de oppositie en critici monddood wil maken."