Ongeslagen Bayer Leverkusen van Bosz springt naar vierde plek

In de Bundesliga heeft Bayer Leverkusen met 3-1 gewonnen van FC Augsburg en daarmee de vierde plek op de ranglijst gepakt. De ploeg van Peter Bosz is in vijf wedstrijden nog ongeslagen. Maar mede door drie gelijkspelen, onder anderen tegen koploper RB Leipzig, blijft Leverkusen dus nog wel steken op die vierde plek.

Het was vooral aan spits Lucas Alario te danken dat Leverkusen er met de overwinning vandoor ging. De Argentijn benutte met een kwartier te spelen een strafschop en in de 74e minuut kopte hij de ploeg op 2-1.

Daley Sinkgraven, die voor de eerste keer is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, begon in de basis van de ploeg van Bosz, maar hij kon zich vlak na rust wel de 1-1 aanrekenen. Daniel Caliguiri van Augsburg kreeg teveel ruimte van de Nederlander en zette de bezoekers op gelijke hoogte.

Diep in de extra tijd was het alles of niets en ging de keeper van Augsburg mee naar voren, een actie die goed of slecht kan uitpakken. Een snelle counter van Leverkusen zorgde ervoor dat Moussa Diaby voor een geheel verlaten doel de 3-1 kon binnen tikken.