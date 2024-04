Verpleegkundige die werd verdacht van doden coronapatiënten niet vervolgd

De voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen die verdacht werd van betrokkenheid bij mogelijk een twintigtal sterfgevallen, wordt niet langer vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft niet genoeg bewijs gevonden tegen de man en seponeert de zaak. De verpleegkundige is geen verdachte meer.

"Tijdens het onderzoek zijn geen concrete feiten en omstandigheden naar voren gekomen die de uitlatingen van de verpleegkundige over zijn eigen handelen tijdens de coronapandemie bevestigen", aldus het OM in een verklaring. "Een veroordeling kan volgens de wet nooit enkel worden gebaseerd op iemands eigen uitlatingen."

De man van 31 werkte tijdens de coronapandemie als longverpleegkundige. Hij kwam bij justitie in beeld toen het ziekenhuis een brief doorspeelde van GGZ Drenthe, waar de man in behandeling was. In de brief van de ggz-instelling ging het volgens het OM onder meer over gesprekken die de verdachte met diverse hulpverleners had gevoerd. Daarin zei hij meerdere malen dat hij "het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd".