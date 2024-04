Dood en begraven? Bij Volendam is het geloof terug: 'Tuurlijk! Waarom niet?'

"Er heerste best een vervelende stemming in het dorp. Het was niet goed. Nee, het voetbal niet, maar er is hier natuurlijk ook van alles gebeurd buiten het veld." Inderdaad, lijfsbehoud of degradatie, 2023/2024 zal voor Volendam hoe dan ook in de boeken gaan als een zeer roerig seizoen.

Bestuurlijke strijd

Er woedde een hevige bestuurlijke strijd, met als summum het besluit van de raad van commissarissen om in december voorzitter Jan Smit weg te sturen. Technisch manager Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler verklaarden zich solidair aan Smit en stapten op. Zo kwam er een einde aan 'Team Jonk', dat bij Volendam de trainingsvisie van Johan Cruijff had uitgerold.

Als reactie spande Volendam nog een arbitragezaak aan bij de KNVB om zo een schadevergoeding te krijgen van Jonk en Kohler. De club werd in het ongelijk gesteld en moet tot 1 mei voldoen aan de salarisverplichtingen tegenover het duo.

En dat na een al eerdere arbitragezaak dit seizoen, waarin de club het onderspit moest delven tegen een eigen speler: Carel Eiting. Volendam moest van de arbitragecommissie meewerken aan een overstap naar FC Twente, dat uiteindelijk 1 miljoen euro betaalde voor de middenvelder.

Op de rit krijgen

Midden in al die bestuurlijke crises poogde de nieuwe trainer, Regillio Simons, Volendam voetballend op de rit te krijgen. Maar resultaten bleven uit. De 3-2 zondag tegen RKC was pas zijn eerste overwinning als hoofdtrainer.

"We creëerden geen kansen, maakten geen goals", zegt Mühren. "En we kregen er wel veel tegen, ondanks het verdedigende systeem met vijf man achterop. De spits, of het nou mijn neefje Robert (Mühren, red.) was of Vivaldo Semedo, ze moesten met een verrekijker naar het middenveld kijken of daar nog iemand liep. Ze stonden er helemaal alleen voor."