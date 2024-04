Defensie tegen Pointer: geen geluidsnormen voor vliegbasis Leeuwarden

Er komen geen maximale geluidsnormen voor vliegbasis Leeuwarden. Dat zegt het ministerie van Defensie tegen onderzoeksplatform Pointer. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast door oefenvluchten van F-35-straaljagers.

De F-35 vliegt sinds 2019 vanaf Leeuwarden en produceert veel meer geluid dan voorganger F-16. Sindsdien ervaren mensen in Friesland meer overlast. Volgens Pointer maakt een landende F-35 bijvoorbeeld evenveel geluid als twintig F-16's bij elkaar. En dat terwijl de bestaande geluidsnormen op jaarbasis rondom vliegbases bij aanschaf van de F-35 als een randvoorwaarde golden.

Een auditcommissie, ondersteund door omwonenden, huisartsen en een audioloog vroeg vorig jaar aan staatssecretaris Van der Maat om een begrenzing van het geluid. Daarbij werd 110 decibel genoemd als streefgetal; dat ziet onder meer het RIVM als een ongezond geluidsniveau. Als absoluut maximum werd 115 decibel genoemd. Hard geluid kan permanente gehoorschade veroorzaken.

Geen maximum

Ondanks de zorgen bij omwonenden komt zo'n maximum er niet, zegt Defensie nu tegen Pointer: "Vanwege de veiligheid op de grond en in de lucht is normering van het maximale vliegtuiggeluid niet mogelijk. Vliegers moeten op ieder moment de ruimte hebben om het benodigde vermogen te selecteren om deze veiligheid te waarborgen."

Defensie zegt wel te gaan onderzoeken of het geluidsniveau van de start en landing van de F-35 zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Het kabinet kondigde in december aan meer te willen vliegen met de F-35 boven Nederland, waarbij ook Leeuwarden als locatie genoemd wordt. In het najaar moet daar een besluit over genomen worden.