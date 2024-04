In Tirol omgekomen Nederlandse skiërs waren dertigers en zestiger

De drie Nederlandse toerskiërs die gisteren omkwamen bij een lawine in Tirol, waren 33, 35 en 60 jaar oud. Dat heeft de Oostenrijkse politie gisteravond bekendgemaakt.

Volgens De Stentor waren de 33- en 35-jarige slachtoffers mannen uit Apeldoorn. Ze speelden in hetzelfde team bij hockeyclub AMHC. Die club schrijft op de site dat de twee al jaren lid waren: "Ons groen-witte hart kleurt vandaag zwart." Alle wedstrijden van AMHC zijn komend weekend afgelast.

Bij het lawineongeluk raakte een vierde Nederlandse skiër gewond. Deze persoon is 32 en is met een helikopter naar een ziekenhuis in Zams gebracht, in de deelstaat Tirol. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend.

Toerskitocht

De vier die door de lawine werden bedolven, maakten deel uit van een groep van zeventien vakantiegangers uit Nederland, die onder begeleiding van vier berggidsen een toerskitocht maakte bij Sölden.

Dertien van hen raakten niet gewond en konden veilig naar het dal worden gebracht. Ook vier berggidsen kwamen er ongeschonden vanaf.