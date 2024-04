Wekdienst 12/4: Spaanse premier op rondreis voor Palestijnen • Degradatiekraker eredivisie

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Spaanse premier Sanchez begint een rondreis langs andere EU-premiers, om ze over te halen de Palestijnse staat te erkennen. Sanchez gaat naar vandaag naar Noorwegen en Ierland. Later volgen Portugal, Slovenië en België.

Vandaag is de laatste van de vier zittingsdagen in het hoger beroep in de klimaatzaak tussen Milieudefensie en Shell. Drie jaar geleden oordeelde de rechter dat Shell zijn uitstoot flink moet verlagen.

En in de Eredivisie staan twee vanavond twee degradatiekandidaten tegenover elkaar: Excelsior (16) neemt het thuis op tegen Volendam (17). Excelsior verloor negen van de laatste tien wedstrijden; Volendam is nu al drie duels ongeslagen.

Dit is er vannacht gebeurd:

De drie Nederlandse toerskiërs die gisteren omkwamen bij een lawine in Tirol, waren 33, 35 en 60 jaar oud. Dat heeft de Oostenrijkse politie gisteravond bekendgemaakt.

Twee van de slachtoffers kwamen uit Apeldoorn. Ze speelden in hetzelfde team bij hockeyclub AMHC. Die club schrijft op de site dat de twee al jaren lid waren: "Ons groen-witte hart kleurt vandaag zwart." Alle wedstrijden van AMHC zijn komend weekend afgelast.

Bij het lawineongeluk raakte een vierde Nederlandse skiër gewond. Deze persoon is 32 en is met een helikopter naar een ziekenhuis in Zams gebracht, in de deelstaat Tirol. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Mangrovebossen zijn belangrijk voor de bescherming van kusten wereldwijd. Ze helpen met bij stijgende zeespiegel, stormvloed en tsunami's. Dat is de theorie. Of dat ook wetenschappelijk zo is testen onderzoekers van de TU Delft en Deltares vanaf vandaag: