Nabestaanden Brown en Goldman niet rouwig om O.J. Simpsons dood

Simpson belandde later alsnog in de cel, vanwege een gewelddadige beroving. In 2017 kwam hij vervroegd vrij uit de gevangenis in de staat Nevada.

Lof voor sportprestaties

Voor zijn prestaties als Americanfootballspeler werd Simpson opgenomen in de Pro Football Hall of Fame. Die organisatie zegt dat zijn prestaties voor altijd bewaard zullen blijven in de archieven.

De organisatie achter The Heisman Trophy, de prijs voor grootste talent in het college football, zegt te rouwen om zijn dood. Simpson won de prestigieuze prijs in 1968.