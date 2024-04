Nederlandse vrouw omgekomen in Spaanse storm

In Spanje is eind vorige maand een Nederlandse vrouw van 64 omgekomen tijdens storm Nelson. Haar lichaam werd op 30 maart gevonden op een strand in El Morche, in de zuidelijke provincie Málaga. De autoriteiten hebben het nieuws om onbekende reden nu pas naar buiten gebracht.

De politie gaat ervan uit dat ze in de buurt van Torrox met de auto een rivier, die normaal gesproken nagenoeg droog ligt, probeerde over te steken. Door de storm en de regen werd ze echter overvallen door het vele water. Waarschijnlijk is ze door het water meegesleurd en verdronken.

Volgens lokale media woonde de vrouw in Málaga. Er was aanvankelijk geen melding gemaakt van een ongeluk, maar nadat haar familie niks van haar hoorde, begon de politie een onderzoek. Niet veel later, op 30 maart, werd er een lichaam gevonden op het strand van El Morche, ongeveer een kilometer verderop.

Storm Nelson trof Spanje tussen 27 en 29 maart. Met het Nederlandse slachtoffer komt het dodental op vijf. Twee van hen kwamen om het leven in de noordelijke provincie Asturië, de andere twee in Catalonië.