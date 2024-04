Schadevergoeding voor slachtoffers misbruik Portugese katholieke kerk

De Portugese katholieke kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding betalen. Hoe hoog die vergoeding zal zijn, is niet bekend. De kerk gaat dat per slachtoffer bepalen.

Ruim een jaar geleden kwam aan het licht dat er zeker 4815 kinderen seksueel zijn misbruikt binnen de kerk in de afgelopen 70 jaar. De voorzitter van de onderzoekscommissie noemde dat vorig jaar "het topje van de ijsberg". Meer dan honderd priesters zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het misbruik. Er werd niet tegen opgetreden, waardoor zij hun gang konden blijven gaan.

Sinds maandag zaten leden van de Portugese bisschoppenconferentie bij elkaar in de basiliek van Fatima, in het midden van Portugal. Het hoofd van de conferentie, José Ornelas, zegt dat er "unaniem is besloten" dat de compensatie er moet komen.

In de tweede helft van dit jaar kunnen slachtoffers zich melden. 21 mensen hebben nu al een schadevergoeding aangevraagd. Een speciale commissie moet gaan bepalen hoeveel compensatie iemand krijgt. Volgens Ornelas is er geen maximumbedrag en wordt er nog gekeken naar de criteria voor het bepalen van de bedragen.

Kritiek

Slachtoffers die zich verenigd hebben in de groep Coração Silenciado zijn kritisch over de compensatieregeling. "Mensen zullen opnieuw hun verhaal moeten vertellen en vervolgens afwachten of ze meer of minder centen krijgen", zegt medeoprichter Antonio Grosso van de groep.

Ook vindt hij het niet terecht dat het initiatief bij de slachtoffers komt te liggen. "De bisschoppenconferentie neemt een passieve houding aan. Wij zijn geen bedelaars."