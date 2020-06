Arnesen maakt werk van nieuw Feyenoord: ook Fer blijft in De Kuip

Het Feyenoord voor komend seizoen krijgt steeds meer vorm. Leroy Fer blijft in elk geval nog tot 2022 bij Feyenoord. Technisch directeur Frank Arnesen heeft namens de Rotterdamse topclub een principeakkoord bereikt met de middenvelder.

Het huidige contract van Fer (30) liep deze zomer af.

Jeugdopleiding Varkenoord

In december 2007 debuteerde Fer op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van Feyenoord, na een periode van acht jaar in de jeugdopleiding op Varkenoord. In de daaropvolgende seizoenen groeide de middenvelder uit tot international. Inmiddels staan er elf interlands achter zijn naam. Hij was er één keer bij op een WK.