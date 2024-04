Van Gerwen verslaat Littler in finale en wint eindelijk weer Premier League-avond

Michael van Gerwen heeft de elfde speelavond van de Premier League gewonnen. In de finale was hij donderdag met 6-3 te sterk voor Luke Littler, die bovenaan de ranglijst staat.

Het is de vierde keer dit seizoen dat Van Gerwen een speelavond van de prestigieuze dartscompetitie wint, hoewel de laatste eindzege alweer van eind februari dateerde. Van Gerwen is door de zege in Birmingham weer opgeklommen naar de tweede plek van de ranglijst.