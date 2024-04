Muziek Taylor Swift terug op TikTok na ruzie over geld

Na ruim twee maanden staat er weer muziek van Taylor Swift op TikTok.

Begin februari haalde muzieklabel Universal Music Group (UMG) de muziek van Swift en andere artiesten van TikTok na mislukte onderhandelingen over een licentieovereenkomst. Volgens Universal wilde het bedrijf achter TikTok, ByteDance, geen eerlijke prijs betalen voor de muziekrechten.

Volgens de Financial Times zat de terugkeer van de muziek er al aan te komen. Volgende week vrijdag komt er namelijk een nieuw album van de Amerikaanse zangeres uit, getiteld The Tortured Poets Department.

Volgens de Britse krant kan Swift zelf bepalen waar haar nummers te horen zijn, omdat zij in tegenstelling tot veel andere artiesten zelf beschikt over de auteursrechten van haar nummers.

Naast Taylor Swift vallen ook bekende artiesten als Billie Eilish en Harry Styles onder UMG. Ook hun muziek werd in februari van TikTok gehaald. Of en wanneer zij terugkeren naar het platform is niet bekend.