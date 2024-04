Vietnamese vastgoedtycoon wordt geëxecuteerd vanwege enorme fraude

De Vietnamese vastgoedmagnaat Truong My Lan is ter dood veroordeeld vanwege de grootste fraudezaak in Vietnam ooit. Dat melden staatsmedia. De 67-jarige Lan heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan verduistering, omkoping en fraude ter waarde van 304 biljoen dong, bijna 12 miljard euro. Dat is zo'n 3 procent van het Vietnamese nationaal inkomen.

Lan had volgens de rechter voor miljarden achterovergedrukt bij de Saigon Commercial Bank. Ze gebruikte de bank om leningen te verstrekken aan duizenden nepbedrijven in Vietnam en in het buitenland. Ook bevriende zakenrelaties kregen van de bank leningen. De werkwijze leidde tot een miljardenverlies voor de bank.

Ook kocht ze overheidsfunctionarissen om en schond ze bankregels. Behalve de doodstraf kreeg ze ook twee keer twintig jaar cel. Ze gaat volgens haar advocaat in beroep tegen de straf.

Communistische partij

Volgens de Vietnamese rechter hebben de acties van Lan er niet alleen toe geleid dat het eigendomsrecht van Vietnamezen geschonden werd, maar werd "ook het vertrouwen van Vietnam in het leiderschap van de Communistische Partij en de staat aangetast". De partij heeft corruptiebestrijding al jaren als speerpunt. Voor de rechtszaak moesten 2400 mensen getuigen.

Lokale media schrijven dat medeverdachten ook zijn bestraft. De straffen variëren van een korte voorwaardelijke celstraf tot aan levenslang.

Enorme gevolgen

De fraudezaak van Lan leidde tot een economische klap voor Vietnam. Na de arrestatie haalden rekeninghouders van de Saigon Commercial Bank massaal hun geld van de bank, uit angst dat het geld zou verdwijnen. Dat leidde ertoe dat de bank genationaliseerd moest worden. Ook verloren Vietnamese bedrijven in korte tijd miljarden euro's aan beurswaarde, door onrust onder beleggers. Zij vroegen zich af of er bij andere Vietnamese bedrijven soortgelijke praktijken aan de hand waren.

Het bedrijf van Lan ontwikkelde onder meer luxe appartementen, hotels, kantoren en winkelcentra. De Vietnamese pandjesbaas werd in 2022 opgepakt. In Vietnam is de gebruikelijke wijze van executeren een dodelijke injectie.