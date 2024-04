Handbalsters beginnen olympisch kwalificatietoernooi met winst tegen Argentinië

De Nederlandse handbalsters zijn het olympisch kwalificatietoernooi begonnen met een zege op Argentinië. In het Spaanse Torrevieja won Oranje na een valse start met 34-22.

Nederland begon als favoriet aan het duel. Bij het laatste WK versloeg de ploeg van Per Johansson de Argentijnse vrouwen namelijk met liefst vijftien punten verschil.

Maar in Torrevieja kreeg Oranje in de openingsfase geen grip op de Argentijnse vrouwen: na vijf minuten had doelvrouw Yara ten Holte al vijf treffers om haar oren gekregen, terwijl Nederland het net aan de andere kant nog niet één keer had weten te vinden.

Oranje had bijna de gehele eerste helft nodig om de achterstand weg te poetsen, maar ging uiteindelijk toch met een 19-16-voorsprong de rust in.