Trio overleeft dikke week op onbewoond eiland op kokosnoten

Drie schipbreukelingen zijn na ruim een week gered van een onbewoond eiland in de Stille Oceaan. Het trio overleefde op kokosnoten en water van een bron op het eiland. Ze werden gevonden nadat ze met palmbladeren 'HELP' op het zand hadden geschreven.

Het gebeurde in de wateren bij Micronesië, een eilandengroep boven Papoea-Nieuw-Guinea. Het drietal was in de buurt van het onbewoonde eiland aan het vissen toen ze werden overvallen door een storm. Daardoor raakte de motor van hun boot beschadigd. Al peddelend bereikten ze het eilandje.

Nadat hun families dagenlang vergeefs contact hadden gezocht, schakelden ze hulp in. In een zoekgebied van meer dan 160.000 vierkante kilometer merkte de bemanning van een vliegtuigje van de Amerikaanse kustwacht na dagen zoeken het woord "HELP" op in het zand.

Uit het vliegtuig werd een voedselpakket gegooid. Via een gedropte radio konden de schipbreukelingen laten weten dat het goed met ze ging, maar dat ze wel hulp nodig hadden om weg te komen.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in het gebied. Afgelopen zomer redde de Amerikaanse kustwacht een Duitser van een onbewoond eiland. Hij had 'SOS' in het zand geschreven.