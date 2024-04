Beveiliger loopt zwaar letsel op bij mishandeling op Haagse kermis

Op de kermis op het Malieveld in Den Haag is gisteravond een beveiliger mishandeld, meldt de politie. De beveiliger liep daarbij zwaar letsel op. Een 24-jarige man uit Amsterdam is opgepakt.

De mishandeling gebeurde bij de ingang van de kermis. Een man moest gefouilleerd worden omdat de detectiepoortjes afgingen. De man weigerde mee te werken en liep het kermisterrein op.

De beveiliger hield hem tegen en stuurde hem naar de uitgang, maar hij weigerde te vertrekken. Daarop ontstond een worsteling, waarbij de beveiliger met een nekklem werd vastgehouden. Die raakte daarbij gewond. Ander beveiligingspersoneel schoot te hulp. Volgens de politie heeft het incident "enorme impact" gemaakt op het slachtoffer.

De Amsterdammer wordt verdacht van poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling. Hij heeft ook een kermisverbod gekregen. De man moet morgen voor de rechter komen.