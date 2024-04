Vitesse en Parry op ramkoers: 'Zijn weg is doodlopende weg'

Cruciaal is het behoud van de proflicentie. Die licentie staat onder enorme druk omdat Vitesse jarenlang op veel te grote voet heeft geleefd.

"Vitesse wordt, met alle problemen die spelen, volledig gemangeld", zegt Reijntjes. "Onze levenslijn is de licentiecommissie (van de KNVB, red.). Zij bepalen. Veel mensen hebben nog steeds niet in de gaten hoe ernstig de situatie is. Ook Parry onderschat die."

'Dan is het klaar met deze club'

In februari werd de beoogde overname van Parry door de licentiecommissie geblokkeerd, omdat de vraag is hoeveel geld de Amerikaan heeft en omdat er twijfels zijn over de herkomst van zijn geld. Reijntjes: "We voldoen gewoon al heel lang niet aan de eisen van de commissie, zo simpel is het. Of we het daar nu mee eens zijn of niet. En daar kunnen we echt op worden afgerekend. Dan is het klaar met deze club."