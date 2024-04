Fenerbahçe houdt hoop op halve finales Conference League, Aston Villa en Brugge winnen

Het leek een zeer pijnlijke avond te worden voor Fenerbahçe. Na 32 minuten keek de Turkse club tegen een 2-0 achterstand aan na goals van Konstantinos Fortounis en Stevan Jovetic.

Even later moest linksback Jayden Oosterwolde ook nog per brancard van het veld. De oud-speler van FC Twente raakte na een duel flink geblesseerd aan zijn knie en kon niet meer opstaan. Ferdi Kadioglu, Turks international en oud-NEC'er, kwam voor hem in het veld.

Strafschop Tadic

In de tweede helft bracht Chiquinho van Olympiakos de Turken nog meer in de problemen. De middenvelder schoot de bal kundig in de verre hoek na gepruts achterin bij Fenerbahçe: 3-0.

Het Europese avontuur van Fenerbahçe leek zo goed als voorbij. Tot het in de 67ste minuut een strafschop kreeg. Dusan Tadic schoot de bal rustig in de hoek.