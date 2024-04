Kazachstan vraagt Nederland om hulp bij overstromingen

Kazachstan heeft aan Nederland gevraagd mee te helpen met de bestrijding van de overstromingen in het grensgebied van Rusland en Kazachstan. Nederland beraadt zich nog op het verzoek.

Het Centraal-Aziatische land wil dat Nederlandse experts assisteren bij de huidige evacuaties door bijvoorbeeld waterstromen in kaart te brengen. Ook zouden de experts zich kunnen buigen over de lange termijn: hoe dit soort rampen in de toekomst te voorkomen.

Ergste overstroming in bijna een eeuw

Al twee weken lang teistert een stortvloed aan smeltwater het Oeralgebergte, Siberië en Kazachstan. Het zijn de ergste overstromingen in bijna een eeuw. Inmiddels hebben ruim 120.000 mensen hun huis moeten verlaten, meldt persbureau Reuters.

Bovendien is nog niet al het leed geleden. Over een kleine twee weken wordt de piek van het water pas verwacht in, zoals in de Russische stad Tjoemen. Vooralsnog is onbekend of er ook mensen zijn verdronken.

Inwoners van het gebied vinden dat de lokale autoriteiten tekortschieten met de hulpverlening en informatievoorziening. Zo weten veel mensen niet of en wanneer hun huis onder water komt te staan. De lokale bevolking hoopt op hulp uit Moskou, maar vanuit het Kremlin blijft het vooralsnog stil.

Dus klopt de Kazachse regering nu aan bij Nederland. Het verzoek komt specifiek van dat land, niet van Rusland. Kazachstan en Rusland leven op gespannen voet met elkaar. Ze geven elkaar de schuld van de huidige watersnoodramp.