Tadzjieken in Rusland na aanslag: 'Men was al tegen ons, maar nu nog erger'

In Rusland woonden in 2023 zo'n drie miljoen Tadzjieken. Mogelijk meer, want er zijn veel ongedocumenteerden. De laatste 20 à 25 jaar, sinds de ondergang van de Sovjet-Unie, is er een grote toestroom van Centraal-Aziatische arbeidsmigranten naar Rusland.

Het gaat veelal om Tadzjieken en Kirgiezen", vertelt Rusland-deskundige Hubert Smeets. "Tadzjikistan is het armste land van de regio. Vijftig procent van het Bruto Nationaal Product is afkomstig van Tadzjieken die geld verdienen in Rusland en dat naar huis sturen. Er is dus weinig om voor terug te gaan."

Rusland heeft de arbeidsmigranten hard nodig. "De bevolking krimpt en is hoogopgeleid. Maar de arbeid die moet worden verricht, blijft hetzelfde. En dus komen arbeidsmigranten het werk doen op bijvoorbeeld de weg, in de bouw of als taxichauffeur", zegt Smeets. "Uitbuiting van deze groep komt veel voor. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor ze om een huis te vinden en dus wonen ze met te veel mensen in één woning. Er is geen serieus beleid om uitbuiting tegen te gaan of ze te laten integreren."

Dat deze groep al langer wordt gediscrimineerd, beaamt Smeets. "Er zijn in Rusland ook bijna geen organisaties die ze steunen. Daar is het idee: ze mogen er wel zijn, maar moeten niet zeuren. De discriminatie komt voor uit de angst voor vreemdelingen en uit het gevoel van superioriteit. Een dominante Russisch-orthodoxe houding, waarbij men neerkijkt op de voormalig koloniale volkeren."

Veel angst

Kort na de aanslag adviseerde de Tadzjiekse ambassade in Rusland landgenoten om niet onnodig naar buiten te gaan. Een van de gevaren is opgepakt en uitgezet worden. Dat gebeurde onlangs toen een vliegtuig met Tadzjieken vanuit Sint-Petersburg werd gedeporteerd naar Tadzjikistan.

Migratieadvocaat Muhammad Sobirov vertelt aan de NOS dat hij de afgelopen weken wordt overspoeld door aanvragen van Centraal-Aziaten die in de problemen zitten. "Per dag krijg ik soms duizend hulpvragen. Er is veel angst. Het merendeel van die mensen wil weg. Terug naar hun vaderland of werken in een ander land."

Bahtiyar is ook bang. "Ik wil mijn kinderen snel het land uit hebben. Mijn vrouw is nog hier en de kinderen moeten naar school. Ik heb ze uit angst twee weken thuis gehouden. Uiteindelijk ga ik sowieso terug naar huis, want ik heb geen Slavisch uiterlijk."