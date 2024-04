Tennissters winnen ook van Servië in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben in de Billie Jean King Cup ook gewonnen van Servië. In Portugal beslisten Susan Lamens en Demi Schuurs de ontmoeting in het afsluitende dubbelspel: 2-1.

Het team van captain Elise Tamaëla had zich eerder deze week al geplaatst voor de play-offs van het landentoernooi. Nederland werd verrassend groepswinnaar, ondanks het ontbreken van kopvrouw Arantxa Rus, en gaat in november strijden om een plek in de wereldgroep.

Van belang voor de ranking

Het duel met Servië, een van de andere groepswinnaars, was alleen nog belangrijk voor het vervolg van het landentoernooi. Zaterdag speelt Nederland ook nog tegen groepswinnaar Oostenrijk en ook dat duel telt mee voor de ranking. Op basis van die ranglijst wordt bepaald welke positie Oranje bij de play-offs in november inneemt.

Tegen Servië begon Nederland met een verliespartij: Eva Vedder verloor de eerste wedstrijd in twee sets van Lola Radivojevic (3-6, 2-6). Lamens bracht haar team weer op gelijke hoogte door Mia Ristic te verslaan (6-2, 6-4).

In de afsluitende dubbel waren Lamens en Schuurs in twee sets te sterk voor Radivojevic en Nina Stojanovic: 6-1, 6-4.