Instagram gaat naakt blurren om jongeren te beschermen

Instagram is bezig met de ontwikkeling van een tool waarbij naaktbeelden in privéberichten onherkenbaar worden gemaakt. De tool gaat binnenkort standaard aan bij minderjarigen, schrijft het bedrijf.

Instagram neemt de maatregel om jongeren te beschermen tegen misbruik van naaktbeelden en sextortion, waarbij slachtoffers worden gechanteerd met naaktbeelden.

Als een naaktafbeelding in een privébericht wordt aangetroffen, krijgt degene die hem wil versturen eerst een melding of hij, zij of hen dat zeker weet. De ontvanger krijgt een geblurd exemplaar en kan daarna bepalen of de originele foto getoond wordt. Instagram herinnert gebruikers eraan dat ze niet hoeven te reageren op de foto. Daarbij staan ook opties om de afzender te blokkeren en de chat te rapporteren.

Sociale media-platforms krijgen veel kritiek over het niet genoeg beschermen van minderjarige gebruikers. Zo is Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, door tientallen staten in de VS aangeklaagd. Ze zouden te weinig doen om jonge gebruikers te beschermen tegen online kinderlokkers.

Instagram zegt ook bezig te zijn met de ontwikkeling van andere tools om jongeren te beschermen. Hoe die eruit gaan zien is nog niet duidelijk.

