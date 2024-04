Meldplicht voor gebruik staalslakken Tata Steel in de maak

In Eerbeek werden staalslakken gebruikt om een vervuilde stortplaats af te dekken, maar dat werkte niet. Vervuilende stoffen, ook van de staalslakken, zijn in het oppervlaktewater terechtgekomen. Volgens de GGD is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid, meldt de staatssecretaris.

De gemeente Den Haag heeft opgeroepen tot een landelijk verbod op staalslakken, nadat deze onbedoeld op een speelplaats terecht waren gekomen als ingrediënt van het bouwmateriaal Duomix. Kinderen kregen daar traanogen en hoestbuien van. De staatssecretaris gaat daar vooralsnog niet in mee en wil eerst meer onderzoeken.

Tata Steel zegt "de roep te ondersteunen om incidenten van verkeerde toepassingen te voorkomen". Een meldplicht zou hier mogelijk bij kunnen helpen, zegt een woordvoerder van het bedrijf. "We gaan hierover graag in overleg met de verschillende overheden om te kijken wat de meest effectieve maatregel is."