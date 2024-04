Formule 1-coureur Alonso verlengt contract bij Aston Martin

Formule 1-coureur Fernando Alonso rijdt ook de komende seizoenen voor Aston Martin. De 42-jarige Spanjaard heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem in ieder geval tot en met 2026 aan de Britse renstal verbindt.

"Fernando is vastberaden succesvol te zijn, rijdt beter dan ooit, is fitter dan ooit en is volledig toegewijd om van Aston Martin een competitief team te maken", aldus teambaas Mike Krack.

Met de contractverlenging van Alonso komt er een einde aan de speculaties over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. De tweevoudig wereldkampioen werd onder meer in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, waar Lewis Hamilton aan het eind van dit seizoen vertrekt.

Aflopende contracten

De overstap van Hamilton naar Ferrari zal overigens niet het enige transfernieuws zijn dit seizoen. Liefst twee derde van de huidige coureurs heeft een aflopend contract. Een uitgebreide stoelendans lijkt op komst.