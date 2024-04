'Seksueel grensoverschrijdend gedrag zorgt voor onveilig gevoel bij atleten op Papendal'

Bij atleten die trainen op nationaal trainingscentrum Papendal leven volgens de atletencommissie gevoelens van onveiligheid na seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een interne mail van de commissie, die in handen is van dagblad Trouw.

De mail werd rondgestuurd naar atleten, in een reactie op eerdere berichtgeving in Trouw over grensoverschrijvend seksueel gedrag, dat een half jaar geleden aan het licht kwam. Een mannelijke atleet had zijn vrijpartij met een vrouwelijke atleet gefilmd, zonder toestemming van de vrouw.

Het gerucht ging dat het filmpje was verspreid onder andere atleten, maar daar is volgens de Atletiekunie en Trouw geen bewijs voor.

De Atletiekunie noemde de kwestie een privéaangelegenheid en na een intern onderzoek keerde de mannelijke atleet weer terug in de selectie. Het slachtoffer traint sinds zijn terugkeer niet meer op Papendal.

Onderzoek ISR

De atletencommissie, die bestaat uit acht atleten, schrijft in de uitgelekte mail dat sommige atleten het gevoel hebben gekregen dat het behalen van medailles belangrijker is dan hun veiligheid en welzijn. "Het mag nooit lijken alsof je prestatieniveau invloed heeft op hoe serieus we grensoverschrijdend gedrag nemen."

De commissie keurt de ontstane situatie sterk af, maar wacht op de uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat instituut heeft de zaak volgens de krant al maanden in onderzoek.