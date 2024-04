Van moord vrijgesproken oud-topsporter en acteur O.J. Simpson (76) overleden

De voormalige Americanfootballspeler en acteur O.J. Simpson is overleden aan kanker. Dat schrijft zijn familie op het X-account van Simpson. Hij werd wereldnieuws in 1994 toen hij werd beschuldigd van de dubbele moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Toen hij daarvoor gearresteerd dreigde te worden vluchtte hij in een Ford Bronco. De lange achtervolging door de politie in Los Angeles was live op tv te volgen.

Een jury sprak hem vrij, maar er bleven twijfels over zijn onschuld. De rechtszaak werd van begin tot eind live op de Amerikaanse tv uitgezonden. Justitie en politie lieten grove steken vallen, terwijl ze toch een reeks aanwijzingen en bewijzen voor Simpsons schuld hadden.

Kruisverhoor

Cruciaal in de verdediging van Simpson was het kruisverhoor van een agent die een bebloede handschoen van de verdachte had gevonden. Advocaat F. Lee Bailey wist hem door zijn vraagstelling af te schilderen als een racist die het bewijsmateriaal misschien wel zelf had neergelegd.

Achteraf zeiden juryleden dat ze Simpson toch schuldig hadden moeten verklaren. De oud-footballspeler werd tijdens een civiele rechtszaak wel veroordeeld. Hij moest 33,5 miljoen dollar aan schadevergoeding en smartengeld betalen.

De hele zaak kreeg in 2016 weer veel aandacht door zowel een lange documentaire als de tv-serie American Crime Story (met Cuba Gooding jr. als O.J.).

Toch de gevangenis in

In 2008 belandde publiekslieveling Simpson alsnog achter de tralies vanwege een gewelddadige beroving. Hij was in een hotelkamer in Las Vegas verhaal gaan halen bij twee handelaren in sportsouvenirs. Zij zouden persoonlijke bezittingen van hem in hun bezit hebben gehad. Die voorwerpen nam hij onder bedreiging van een vuurwapen weer mee. "Dat waren nu eenmaal mijn eigen spullen, foto's van de kinderen en persoonlijke brieven en zo", zei hij daar later over in de rechtszaal.

Simpson, die na zijn sportcarrière onder meer speelde in de filmreeks Naked Gun, schreef in 2006 een boek over de moord: If I did it. Daarin deed hij uit de doeken hoe de moord zou zijn verlopen als hij inderdaad de dader was. Uitgever Judith Regan interviewde hem destijds voor een begeleidende documentaire. Onder druk van de publieke opinie werden het boek en het interview niet uitgebracht. Het boek werd later alsnog uitgegeven.

In 2017 werd Simpson vanwege goed gedrag na negen jaar vrijgelaten uit de gevangenis in de staat Nevada. Hij moest een straf van 33 jaar uitzitten vanwege de gewelddadige beroving in Las Vegas.