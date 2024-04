Schutter Erasmus MC gefrustreerd over buurvrouw en diploma, zegt OM

De man die wordt verdacht van een drievoudige moord in Rotterdam ging volgens het OM tot zijn daden over omdat hij geen diploma zou krijgen van het Erasmus MC en omdat zijn buurvrouw meldingen over hem had gedaan bij instanties. Dat bleek op de tweede voorbereidende zitting over de zaak.

Buurvrouw Marlous had geklaagd over overlast die L. veroorzaakte in de buurt en over dierenmishandeling.

Geneeskundestudent Fouad L. (33) wordt verdacht van het doodschieten van zijn 39-jarige buurvrouw en haar 14-jarige dochter Romy in hun woning in Delfshaven en van de moord op de 43-jarige huisarts en docent Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC op 28 september vorig jaar.

De Rotterdammer wordt ook verdacht van verboden wapenbezit en brandstichting. Hij heeft de moorden bekend, meldde het OM in oktober al.

Verdachte niet aanwezig

De verdachte was voor de tweede maal niet aanwezig in de rechtbank. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.

L. is zeven weken lang in het Pieter Baan Centrum (PBC) geobserveerd. De resultaten zijn nog niet bekend. Het PBC wil hem nog vier weken langer onderzoeken. Het OM en zijn advocaat mogen daar later een standpunt over innemen bij de onderzoeksrechter.

Onderzoek naar mailbox en wapen

Het OM doet ook nog onderzoek naar de mailbox van L. De officier van justitie verwacht daarvoor zeker nog een maand nodig te hebben. Een groot deel van de berichten moet in opdracht van de rechter-commissaris worden gefilterd. Op die manier blijven bijvoorbeeld medische gegevens van de verdachte buiten beeld.

Verder wordt nog onderzocht hoe de verdachte aan een wapen kwam. Het OM verwacht eind mei de onderzoeksresultaten van het Nederlands Forensisch Instituut. Daaruit moet blijken of de wapens die L. gebruikte al eerder zijn gebruikt.

De volgende voorbereidende zitting is op 4 juli. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet, mogelijk is die in het najaar.

Bekijk een reconstructie van de gebeurtenissen in Rotterdam: