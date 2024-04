Gemeenteraad Hulst woedend over provincieplannen Bredabus

De gemeenteraad van Hulst is het niet eens met de plannen van de provincie Zeeland voor de Bredabus, een directe verbinding van Hulst naar Breda die vooral door studenten wordt gebruikt.

De provincie vindt de buslijn niet rendabel. Daarom krijgt de lijn in de nieuwste plannen een nieuwe eindbestemming, namelijk Roosendaal. Volgens de provincie is het vanuit Roosendaal makkelijk om de trein te pakken naar Rotterdam of Breda. De wijzingen moeten in 2026 ingaan. Raadsleden zijn woedend en willen dat het gemeentebestuur een brandbrief stuurt naar de provincie over de kwestie.

Lijn 19, ook wel bekend als de Bredabus, is na de watersnoodramp in 1953 in het leven geroepen als alternatieve verbinding met het vaste land. De bus rijdt van Hulst via Antwerpen naar Breda en wordt tegenwoordig vooral gebruikt door jongeren uit een deel van Zeeuws-Vlaanderen en met name Hulst die in Breda of Tilburg studeren.

'Hulst komt er weer bekaaid vanaf'

De gemeente Hulst strijdt volgens Omroep Zeeland al jaren voor het behoud van de Bredabus. In de commissievergadering waren de partijen gisteravond unaniem fel tegen de nieuwe plannen van de provincie. "Hulst komt er weer bekaaid vanaf", zei onafhankelijk raadslid Tom Willaert. "Met het schrappen van de Bredabus wordt onze levensader in tweeën gesneden", zegt hij. "We moeten als gemeente onze rug recht houden."

VVD-raadslid Clen de Kraker zegt het beschamend te vinden dat de provincie de Bredabus straks via Roosendaal laat rijden. Ook is hij het er niet mee eens dat straks ook een directe verbinding met Antwerpen verdwijnt.

De bus stopt nu al een tijd niet meer in de Belgische stad, en in de nieuwe plannen stopt de bus definitief niet meer in Antwerpen. "We hebben ook jongeren die in Antwerpen studeren. Moeten zij straks via Sint-Niklaas naar Antwerpen? Ik vind het helemaal niks."

'Busverbinding zelf regelen'

"Dit is zorgwekkend", begon CDA-raadslid Dani Bracke. Volgens hem is de Bredabus een belangrijke lijn voor studenten. "Nu wordt voorgesteld om de lijn via Roosendaal te laten rijden. Die zou efficiënter zijn. Ik vraag me dan wel af of er met de doelgroep is gesproken, of zijn het vooral ambtenaren in een ivoren toren die het plan hebben gemaakt?"

Ook Marlou Segers van de lokale partij Algemeen Belang Groot Hulst noemt een directe verbinding naar Breda noodzakelijk. "We worden nu al flink benadeeld in het openbaar vervoer. We moeten via Zeeuws-Vlaanderen rijden om in de rest van Nederland te komen." Zij stelde voor dat de gemeente de busverbinding zelf gaat regelen en ook zelf gaat betalen.

Wethouder Gino Depauw beloofde gisteravond de zorgen en kritiek van de raad kenbaar te maken bij de provincie. Wel gaf hij aan dat de nieuwe plannen er ook toe kunnen leiden dat het openbaar vervoer juist beter wordt geregeld. "Als het werkt zoals het plan er op papier uitziet, gaan we erop vooruit."