Geen vervolging na incident met rabbijn, mogelijk wel gesprek

Een 40-jarige man die werd opgepakt na een opstootje met een rabbijn in Utrecht wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen bewijs dat de man iets fout heeft gedaan.

De 66-jarige rabbijn Aryeh Leib Heintz uit Utrecht had aangifte gedaan tegen zijn plaatsgenoot. Volgens hem was onenigheid in het winkelcentrum van Overvecht eind maart uitgelopen op mishandeling en discriminatie. Hij zou op zijn hoofd zijn geslagen en uitgescholden.

Op beelden die bewakingscamera's van de confrontatie maakten is niet te zien dat de man de rabbijn sloeg. Wel tikte de man tegen de hoed van de rabbijn toen hij een handgebaar maakte. Ook werd er geduwd en zetten omstanders de man uit een winkel.

Antisemitisch scheldwoord

Diverse getuigen die de politie sprak maakten ook geen melding van geweld of discriminerende woorden van de man. Die erkent dat hij zich op momenten agressief gedroeg, maar ontkent dat er sprake was van antisemitisme. Er werd wel een antisemitisch scheldwoord geroepen na het incident, maar onduidelijk is door wie.

Al met al heeft het onderzoek geen wettig en overtuigend bewijs voor mishandeling of discriminatie opgeleverd, concludeert het OM. "Dat wil niet zeggen dat de situatie niet als onprettig, ongewenst of onfatsoenlijk beschouwd zou kunnen worden. Dat is echter niet iets wat aan het Openbaar Ministerie is om te beoordelen."

Beide mannen hebben aangegeven een onderling gesprek over het incident op prijs te stellen. Het OM bekijkt hoe daaraan invulling kan worden gegeven.