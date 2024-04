Badmintonkoppel Tabeling/Piek stelt olympisch ticket veilig, Caljouw niet naar Parijs

In de kwartfinales van het Europees kampioenschap in het Duitse Saarbrücken versloegen Tabeling en Piek het Spaanse koppel Ruben Garcia/Lucia Garcia met 21-10, 21-11, terwijl de grootste concurrent van het Nederlandse duo - een koppel uit Singapore - al vroeg werd uitgeschakeld bij de Aziatische kampioenschappen.

De officiële kwalificatieranglijst wordt op 30 april gepubliceerd door de internationale badmintonbond, maar volgens de Nederlandse bond zijn Tabeling en Piek niet meer te achterhalen. Het duo, dat vorig jaar de Europese titel veroverde en nog steeds kans heeft op titelprolongatie, staat nu twaalfde.

Na de EK kunnen Tabeling en Piek zich dus gaan voorbereiden op hun tweede Olympische Spelen als duo. In 2021 deden ze al samen mee aan de Spelen in Tokio, waar ze in de groepsfase werden uitgeschakeld. Voor Piek worden het zelfs haar derde Spelen.

Caljouw niet naar Parijs

Mark Caljouw kan zijn olympische droom uit zijn hoofd zetten. De Nederlandse nummer 47 van de wereld werd uitgeschakeld in de achtste finales van het EK, terwijl hij een medaille had moeten winnen om zich nog te plaatsen voor Parijs. Caljouw verloor met 21-18, 21-11 van de Deen Anders Antonsen, die vierde staat op de wereldranglijst.