Kamerlid De Hoop doet geen aangifte na racistische uitspraak Johan Derksen

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop gaat geen aangifte doen om de racistische uitspraak die Johan Derksen over hem deed. Dat zegt hij tegen Omrop Fryslân. Wel vindt hij de uitlatingen van de commentator racistisch. "Je kunt wel zeggen dat het vooral om het kleurtje ging, denk ik."

Derksen zei eergisteren in het tv-programma Vandaag Inside onder meer dat De Hoop volgens hem "geen echte Fries" is. De GroenLinks-PvdA-politicus is geboren in Ethiopië en werd toen hij een paar maanden oud was geadopteerd door Friese ouders.

In het praatprogramma werd een fragment getoond waarin De Hoop opkwam voor het behoud van de Friese taal. "Hij is toch geen Fries, kom op zeg", zei Derksen daarover. "Ik ben toch ook geen Surinamer?" Wat Derksen betreft had het Kamerlid geen recht om over de Friese taal te praten, omdat hij er niet is geboren.

De opmerking kreeg veel kritiek, onder andere van de Nationaal Coördinator Racismebestrijding, demissionair premier Mark Rutte en veel andere politici. Ook De Hoop zelf reageerde op de uitlatingen van Derksen.

Racistisch

Bij Omrop Fryslân zegt De Hoop dat hij het een "bizarre uitspraak" vond die hij in eerste instantie aan zich voorbij wilde laten gaan. Maar daarvan kwam hij later terug. "Het staat voor iets groters: veel mensen vragen zich af of ze er wel bij horen. Of ze wel Nederlander mogen zijn. Helemaal sinds de verkiezingen."

Hoewel De Hoop geen aangifte doet, zegt hij de opmerkingen van Derksen racistisch te vinden. "Het raakt je wel als een ander zegt wie je bent en waar je thuishoort. Dat laat ik me door niemand vertellen, ook niet door Johan Derksen."

Hij vervolgt: "Ik ben gewoon een Fries. Ik stond op het kaatsveld, ik voetbal nog altijd in Easterein. Maar ik hoef mijn Fries-zijn niet te bewijzen. Als iemand dat in twijfel trekt, dat is gewoon naar. Dan zit iemand aan je integriteit en dat pik ik niet."

Geen excuses

Derksen liet gisteren weten zijn uitspraken over De Hoop niet in te trekken en ook geen excuses te gaan maken. Hij gaf wel toe de achtergrond van De Hoop niet te kennen.

"Dat had je dan wel meegewogen in zo'n opmerking, als je die achtergrond gekend had. Maar er stond voor mij gewoon een Afrikaanse jongen de Friese taal te promoten", zei hij in Vandaag Inside. "Ik zou een hypocriete lul zijn als ik hier excuses aan ga bieden. Want het was niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking."

De Hoop zegt bij Omrop Fryslân dat hij geen excuses van Derksen had verwacht. "Hij gaat over zijn eigen woorden. Dat hij daarvoor kiest, dat is aan hem. Ik heb op mijn eigen manier gereageerd en ik kreeg gelukkig veel steun van veel lieve mensen. Er waren veel Friezen die het voor mij hebben opgenomen."

Honderden meldingen bij discriminatiemeldpunt

Na de uitlatingen van Derksen zijn er bij de meldpunten van discriminatie.nl tot nu toe ruim 430 klachten binnengekomen. Het gaat om meldingen die via de website zijn gedaan. Er kunnen ook telefonische klachten zijn binnengekomen, maar daar heeft het platform nog geen zicht op.

Tûmba, het kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit in Friesland waar discriminatie.nl/Fryslân onderdeel van is, heeft 180 klachten binnengekregen. Volgens het kenniscentrum willen de melders hiermee vooral een signaal afgeven dat de uitspraken niet acceptabel zijn.

Het is nog niet duidelijk wat er met de klachten gaat gebeuren. Tûmba overweegt aangifte te doen.