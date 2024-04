'Groep Nederlanders geraakt door lawine in Tirol, meerdere doden'

Bij een lawine in Tirol zijn twee wintersporters uit Nederland om het leven gekomen, zo melden Oostenrijkse media. Een aantal mensen werden van onder de sneeuw gered.

De slachtoffers maakten deel uit van een groep vakantiegangers uit Nederland, die onder begeleiding van vier berggidsen een toerski-tocht aan het maken waren bij Sölden.

Toerskiën is een combinatie van skiën en bergwandelen. De groep zou een tocht hebben gemaakt naar de Martin-Busch-Hütte, een schuilplaats op zo'n 2500 meter boven zeeniveau. De tour is een "klassieker op het Ötztal-circuit, vooral in deze tijd van het jaar", zo zegt de burgemeester van Sölden tegen het online medium Kurier.

Maar het is ook een gevaarlijke route, zo zegt een medewerker van de Tiroolse Lawine-waarschuwingsdienst: "De hele route naar de Martin-Busch-Hütte gaat langs extreem steile oostelijke hellingen. Deze staat bekend om allerlei soorten lawines."

Deze lawine lijkt op het eerste gezicht niet te zijn veroorzaakt door mensen, maar uit zichzelf te zijn ontstaan.