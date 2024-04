Groep Nederlanders geraakt door lawine in Tirol, drie doden gemeld

Toerskiën is een combinatie van skiën en bergwandelen. De groep zou een tocht hebben gemaakt naar de Martin-Busch-Hütte, een berghut bnij het skigebied Vent op zo'n 2500 meter boven zeeniveau. De toer is een "klassieker op het Ötztal-circuit, vooral in deze tijd van het jaar", zo zegt de burgemeester van Sölden tegen het online medium Kurier.

Maar het is ook een gevaarlijke route, zo zegt een medewerker van de Tiroolse lawine-waarschuwingsdienst: "De hele route naar de Martin-Busch-Hütte gaat langs extreem steile oostelijke hellingen. Deze staat bekend om allerlei soorten lawines."

Deze lawine lijkt op het eerste gezicht niet te zijn veroorzaakt door mensen, maar uit zichzelf te zijn ontstaan. Het gaat om een sneeuwplaat van zo'n 80 bij 180 meter die lijkt te hebben losgelaten. Omdat er nog andere lawines kunnen ontstaan, is de situatie voor hulpverleners "extreem gevaarlijk", zo zegt de Oostenrijkse politie. De enige manier om op de rampplek te komen is nu per helikopter.

Laag waarschuwingsniveau

Voor vandaag gold er voor de bergen van Tirol een relatief laag lawinewaarschuwingsniveau van 2 (het hoogste niveau is 5). Volgens Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging kan de veranderende temperatuur een rol hebben gespeeld.

"Wat er in deze tijd van het jaar speelt, is dat de zon veel invloed heeft. Het heeft veel gesneeuwd de laatste tijd. Daarnaast heeft de zon steeds meer invloed, gedurende de dag wordt de zon steeds sterker, de sneeuw begint te smelten, en dan kan het gaan schuiven."

De Graaf wijst erop dat de Nederlanders niet onvoorbereid het gebied in zijn gegaan. "Ze hadden wel vier berggidsen ingehuurd. Dat kan je vooraf doen via een organisatie of misschien zijn ze daar wel lokaal naar een speciaal bureau gegaan", zegt hij.

"Ze hebben dus wel de kennis ingehuurd. Een berggids probeert het risico te minimaliseren. Maar er is altijd een risico. Net als in het verkeer. Ook als je stopt voor een verkeerslicht en je houdt je aan de snelheid. Er is altijd een klein risico dat het toch fout gaat."