Transgenderwet mogelijk van tafel, minister noemt dat 'niet behoorlijk'

Het ziet ernaar uit dat de Tweede Kamer af wil van een nieuwe transgenderwet. Het wetsvoorstel van het kabinet is onder meer bedoeld om de procedure te versoepelen voor het veranderen van de geslachtsaanduiding in iemands paspoort. Wie de aanduiding wil aanpassen, heeft daar nu een deskundigenverklaring voor nodig. In het wetsvoorstel vervalt dat.

Een motie van NSC en SGP, met het verzoek aan het kabinet om het voorstel binnen een maand in te trekken, zal het waarschijnlijk halen. De verantwoordelijke demissionaire minister Weerwind zei in het Kamerdebat daarover dat hij grote moeite heeft met die wens, om zowel inhoudelijke als procedurele redenen. Hij noemde het verzoek niet behoorlijk en als de motie wordt aangenomen, zal hij in de ministerraad bespreken "dat hij daar niet achter kan staan". Volgens Weerwind moet de ministerraad dan beslissen hoe die ermee omgaat.

Wetsvoorstel al drie jaar geleden ingediend

De discussie over de transgenderwet loopt al jaren. Het voorstel werd drie jaar geleden ingediend door toenmalig minister Dekker. En de Tweede Kamer sprak erover in september 2022. Maar daarna gebeurde er tijdenlang weinig concreets meer en na de val van het derde kabinet-Rutte, vorig jaar zomer, werd het wetsvoorstel controversieel verklaard: dat betekent dat de Kamer het voorlopig niet behandelt.

In de Kamer zei NSC-woordvoerder Van Vroonhoven vandaag achter de huidige transgenderwet te staan. Maar een verruiming steekt de fractie "als een graat in de keel": Van Vroonhoven: "Het moet niet makkelijker worden. We gaan een grens over."

VVD: procedure verdient geen schoonheidsprijs

De stemming over de motie is dinsdag en waarschijnlijk zal die een meerderheid krijgen, maar in het Kamerdebat kreeg Van Vroonhoven ook veel kritiek op de door haar gevolgde procedure. Onder meer GroenLinks-PvdA, D66, PvdD en SP vinden dat de behandeling van de wet gewoon moet doorgaan en dat tegenstanders dan alsnog tegen de wet kunnen stemmen.

De VVD, die al langer vraagtekens zet bij het wetsvoorstel, lijkt volgende week de motie te steunen, al wil woordvoerder Ellian er nog wel met zijn fractie over praten: "Ik geloof niet dat ik zo'n motie had ingediend. Het verdient geen schoonheidsprijs."