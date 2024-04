Den Bosch zet trainer Kaczmarek met nog vijf wedstrijden te gaan aan de kant

Tomasz Kaczmarek is niet langer de trainer van FC Den Bosch. De Duits-Poolse oefenmeester was pas aan jaar aan de slag bij de eerstedivisieclub, en is nu op non-actief gezet.

Den Bosch staat, met nog vijf wedstrijden op het programma, negentiende in de Keuken Kampioen Divisie. Assistent-trainer William van Overbeek is naar voren geschoven als interim-hoofdtrainer.

Gisteren werd bekend dat de Brabantse club grotendeels in handen komt van vier Aziatische investeerders. Zij nemen het aandelenpakket over van de vorige Amerikaanse aandeelhouders.

Andere speelwijze

"Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, maar FC Den Bosch wil met een andere speelwijze een andere weg inslaan. In onze ogen past een ander type hoofdtrainer beter bij die speelwijze", zegt technisch directeur FC Den Bosch Bernard Schuiteman, die zelf pas sinds twee dagen werkt in Den Bosch.

"De resterende trainingen en wedstrijden willen we gebruiken om de eerste stappen in die richting te zetten. Door nu al accenten te verleggen, krijgen we inzichten in welke spelers uit de huidige selectie bij dat nieuwe systeem passen."