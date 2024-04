Grote droogte in Suriname: noodhulp in startblokken, maar blijft nog uit

Door de droogte zijn ook de oogsten van kostgronden mislukt. Dat zijn stukken land die worden gebruikt voor het verbouwen van voedsel voor eigen consumptie. Hierdoor was de bevolking zelfvoorzienend.

Op 5 maart trokken verschillende 'granmans', gezagsdragers van dorpen in het binnenland, aan de bel bij de overheid om hun dorpen van noodhulp te voorzien. Granman Albert Aboikoni van het dorp Asidonhopo was een van de leiders die zich tot de overheid wendde voor hulp.

Asidonhopo is afhankelijk van rijst en cassave en de inwoners verbouwen dit normaal gesproken zelf. "De gewassen die we in december hebben geteeld zijn mislukt", zegt Aboikoni. "Onze oogsten in april kunnen we vergeten. De regen hebben we nodig."

Op de vraag waarom hulp nog uitblijft, antwoordt Eduard van Leeuwen, projectcoördinator van de Surinaamse overheid: "Ik zie het totaal anders: de hulp is aanstaande". Hij begeleidt de noodhulp en staat in de startblokken.

Volgens het noodplan wordt er voedsel aan 17.500 mensen voor de komende drie maanden aangeboden. Het gaat vooral om noodhulp per vliegtuig. In gebieden waar het nog haalbaar is worden levensmiddelen per boot of vrachtwagen geleverd.

"Uitsluiting van corruptie"

"We proberen hier gezamenlijk het probleem op te lossen, met inachtneming van uitsluiting van corruptie of ongewenste bevoordeling", zegt de projectcoördinator.

Om "grove zelfverrijking" te voorkomen zijn er door het kabinet van de president en de minister van Financiën "extra controlemechanismen" ingevoerd. "In dit soort situaties is dit vreselijk vertragend en ongewenst, maar begrijpelijk aangezien wat er gebeurd is de afgelopen tien jaren", aldus Van Leeuwen.

Rijst en aanvullende levensmiddelen

Van Leeuwen verwacht vrijdag naar de dorpen Apetina en Peleloetepu in Sipaliwini te vliegen met de eerste ladingen voedsel. De vliegtuigen worden vooral bevracht met zakken rijst. Aanvullende levensmiddelen zoals olie, uien en knoflook worden grotendeels per boot vervoerd.