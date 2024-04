Sprinttweeling Omalla komt Nederlandse atletiekploeg versterken

Eugene Omalla was tot begin dit jaar geen opvallende naam op de 400 meter. Zijn persoonlijk record van mei vorig jaar in de buitenlucht is 46,06 seconden. Op de wereldranglijst van 2023 stond hij met die tijd op positie 266.

Dit indoorseizoen heeft hij echter spectaculair snel gelopen met 45,18 seconden; een continentaal record voor Afrika op de indoorbanen. Eugene Omalla is daarmee sneller dan Nederlandsrecordhouder Liemarvin Bonevacia (45,48).

Tweelingbroer Jamie is iets minder snel: 46,81, een tijd die hij in februari neerzette.