Oekraïens stroomnet doelwit van brede Russische luchtaanval

Ook bij Kyiv werd een stroomcentrale geraakt. Volgens de eigenaar is de warmtekrachtcentrale daarbij volledig verwoest. Rusland nam in het verleden vaker burgerdoelen als het stroomnet van Oekraïne onder vuur met als doel om de bevolking van het land te breken.

Internationale reis

President Zelensky gebruikt de aanval om opnieuw bij bondgenoten aan te dringen op extra steun. Vooral in de VS is daar in de politiek veel verdeeldheid over. "We hebben luchtverdediging nodig en andere defensiesteun, niet wegkijken en lange discussies", aldus Zelensky.

De Oekraïense president bezoekt vandaag de Litouwse hoofdstad Vilnius voor overleg met Oost-Europese medestanders. Hij zei bij aankomst zich te willen verzekeren van internationale steun "om de Russische terreur het hoofd te bieden". Hij tekent daarvoor onder meer een wederzijds veiligheidsakkoord met Litouwen.