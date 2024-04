Beleggers SNS Reaal krijgen 900 miljoen euro van de staat terug

De Nederlandse schatkist heeft bij elkaar zo'n 900 miljoen euro terugbetaald aan voormalige investeerders van SNS Reaal. Bij de nationalisatie van de bank en verzekeraar in 2013 bleven deze beleggers ten onrechte met lege handen achter, zo oordeelde de Hoge Raad een jaar geleden. Inclusief rente heeft de overheid ze nu alsnog terugbetaald, schrijft demissionair minister Van Weyenberg van Financiën aan de Tweede Kamer.

De beleggers, zogenoemde obligatiehouders, waren naar de rechter gestapt omdat zij bij de nationalisatie niets hadden gekregen. Net als aandeelhouders waren hun stukken op 0 euro gezet. Na veel rekenwerk oordeelde een speciale commissie dat de aandelen op de beurs van SNS Reaal inderdaad niets meer waard waren, maar dat gold niet voor de obligaties waarmee de bank-verzekeraar leningen verstrekte.

Nadat de staat tevergeefs zijn gelijk bij de Hoge Raad had proberen te halen, moest alsnog 704 miljoen euro aan schadeloosstellingen worden uitbetaald. Hier kwam nog 200 miljoen euro aan rente bovenop. Vorig jaar zomer konden beleggers zich melden. Van de aanvragen werd uiteindelijk 1 procent afgewezen, schrijft Van Weyenberg

SNS Reaal werd na de nationalisatie in diverse delen opgesplitst. De vastgoedtak Property Finance, die het concern in zijn val had meegesleurd, werd verkocht aan een investeringsfonds uit Texas. Verzekeraar Reaal ging voor 1 euro over naar het Chinese Anbang en is inmiddels in handen van het op Bermuda gevestigde Athora. De bankdivisie is als De Volksbank nog altijd in staatshanden.