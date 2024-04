Peter Gillis treedt terug als uitbater Nederlandse vakantieparken

Peter Gillis draagt het beheer van de negen Nederlandse vakantieparken van de Oostappen Groep over aan een nieuwe uitbater. Dat heeft de ondernemer en televisiepersoonlijkheid bekendgemaakt. Gillis blijft de leiding houden over de vakantieparken in België, die onder een andere naam verdergaan.

De parken van de Oostappen Groep blijven in Nederland wel onder dezelfde naam bestaan, maar dus met een andere leiding. "Dat houdt in dat het vakantieseizoen van 2024 zal worden gedraaid door een nieuw managementteam en de familie Gillis geen enkele betrokkenheid meer heeft bij de exploitatie van de Nederlandse vakantieparken", zo staat in de verklaring.

Gillis zegt dat hij wel gewoon eigenaar blijft van alle onroerende goederen in Nederland. Het is niet bekendgemaakt wie de nieuwe uitbater is.

Vermoedens van criminaliteit

Gillis, die ook bekend is van de televisieserie Massa is Kassa, raakte met zijn onderneming een aantal keer in opspraak. Zo moest vakantiepark Prinsenmeer in Ommel per direct dicht, op last van de gemeente Asten, waar Ommel onder valt.

De vergunningen voor het park werden eind vorig jaar ingetrokken, omdat de gemeente het vermoeden heeft dat Gillis het park gebruikt voor criminele doeleinden. Ook woonden er permanent mensen op het park, terwijl dat niet is toegestaan. Een jaar eerder kwam uit controles naar voren dat er brandgevaar is op het park.

Verder is de ondernemer vervolgd voor belastingfraude. En Gillis heeft tonnen aan dwangsommen gekregen van verschillende gemeenten waar zijn vakantieparken staan. Volgens de Raad van State heeft hij onder meer in de gemeenten Peel en Maas, Terneuzen en Loon op Zand de afspraken over huisvesting van buitenlandse werknemers aan zijn laars gelapt.

Boekingen blijven staan

Gillis zegt nu dat de ingetrokken horecavergunningen een van de reden is dat hij opstapt, "in het belang van de medewerkers en de gasten". Het hoofdkantoor in Asten en alle medewerkers gaan eveneens over naar de nieuwe exploitant.

Voor gasten die al een vakantie hebben geboekt op een van de Nederlandse parken verandert er volgens Gillis niets. Maar omdat de vergunningen op verschillende parken nog niet op orde zijn, kan het zijn dat de gesloten horecagelegenheden niet op tijd heropend zijn.

De gemeente Asten laat weten dat de nieuwe exploitant de vergunningstrajecten moet doorlopen. "Dat kan enkele maanden in beslag nemen." Hoelang precies is niet duidelijk.

Zolang de vergunningen niet op orde zijn, verandert er niets aan de huidige situatie op het park Prinsenmeer. Andere zaken, zoals onder meer de brandveiligheid en de bewoning op het park "blijven onverminderd van kracht".