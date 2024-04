Aardbeving met kracht van 2,1 in Groningen

In de omgeving van het Groningse dorp Zeerijp is vanochtend om 11.10 uur een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,1.

De aardbeving vond plaats op een diepte van 3 kilometer, midden in het voormalige gaswinningsgebied in Groningen. Het is nog onduidelijk of er schade is. Mensen laten aan RTV Noord weten dat zij de beving hebben gevoeld. Meldingen komen uit Zeerijp zelf, Westeremden, Loppersum, Scharmer, Muntendam en Eenum.

"Ik voelde eerst een harde dreun en toen een golfbeweging door het huis. De ramen trilden", schrijft een inwoner uit het dorp Westeremden, op 5 kilometer afstand van Zeerijp. Een andere bewoner van Westeremden beschrijft: "Gerommel en flinke trilling." Ook in Zeerijp werd de beving gevoeld. "Een harde dreun met natrillingen", schrijft een inwoner.

Het is de tweede aardbeving met het epicentrum Zeerijp dit jaar. Drie dagen geleden was er een lichte beving van 0,3 in de plaats.

De afgelopen jaren is er minder tot geen gas gewonnen en neemt het aantal aardbevingen gestaag af. De Eerste Kamer neemt volgende week een beslissing of de gaskraan in het Groningenveld definitief sluit.