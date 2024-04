Zoektocht naar halalvlees: voedselbank Leerdam vraagt hulp aan inwoners

De Voedselbank in Leerdam is op zoek naar halalvlees en heeft daarom een oproep gedaan aan de inwoners om mee te helpen. "Het zou mooi zijn als mensen zich verenigen."

Wekelijks komen zo'n dertig moslimgezinnen met een koeltas langs, maar die gaat vaak leeg weer mee terug naar huis, zegt Martine Visser, coördinator bij de voedselbank, tegen RTV Utrecht. "En je wil deze mensen graag voorzien van vlees waar zij iets aan hebben. Want dat is vaak toch een grote kostenpost."

Het gebrek aan halalvlees speelt volgens Visser eigenlijk altijd al in Leerdam. Van verschillende sponsoren komt er vlees binnen, maar dat is "per definitie niet halal", zegt ze.

Gekoeld vervoeren

Op Facebook trok de voedselbank daarom aan de bel. Er kwamen al snel verschillende reacties binnen, onder meer van een bestuurslid van de Turkse moskee in Leerdam, die aangaf graag een rol te willen spelen. "Dat is ontzettend fijn. Misschien kunnen zij samenwerken met bijvoorbeeld een halalslager of de Turkse supermarkt in Leerdam", zegt Visser.

Wat de zaak moeilijker maakt, is dat de voedselbank niet zomaar van iedereen vlees kan aannemen, legt Visser uit. Om bijvoorbeeld zelf halalgehakt te kopen en dat langs te brengen, is dus geen optie. Dan voldoet het niet aan de Warenwet. "We moeten er zeker van zijn dat het hele proces goed is verlopen, dat het vlees goed gekoeld is, enzovoort. Dat gaat niet bij particuliere giften."

Samen geld inleggen

Verschillende mensen hebben op de oproep gereageerd en willen graag helpen, onder meer door geld te doneren. Geld overmaken is inderdaad een van de manieren waarop mensen kunnen helpen, legt Visser uit. Het is dan wel handig als dat niet eenmalig is, "want dit is iets blijvends wat iedere week terugkomt".

Toch hoopt Visser op een duurzamere oplossing. "Het mooiste zou ik vinden als mensen zich verenigen en samen afspreken om bij een lokale supermarkt halalvlees in te kopen. En dat wij het dan kunnen ophalen en uitdelen aan de mensen die er behoefte aan hebben."

Ook supermarkten zelf kunnen volgens haar een rol spelen. Bijvoorbeeld door klanten aan te sporen geld in te leggen voor halalvlees voor de voedselbank. Dat er veel reacties binnenkomen, vindt Visser in ieder geval hoopvol. "Hopelijk leidt dat ook tot een oplossing."

Een woordvoerder van Voedselbank Nederland laat weten dat het probleem niet overal speelt. "We horen er incidenteel van, maar iedere voedselbank voert wat dit betreft zijn eigen beleid. In onze standaard boodschappenlijstjes worden halalproducten wel uitdrukkelijk genoemd."