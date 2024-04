Basisscholen Amsterdam bezorgd over einde coronasteun: 'Kinderen vaker thuis'

Basisscholen in Amsterdam komen in de knel nu het einde van de coronasteun in zicht is, meldt Het Parool. De zogenoemde NPO-gelden geven scholen ademruimte om problemen in het onderwijs op te lossen. Maar door de tijdelijke aard van de steun is het voor scholen moeilijk om op de lange termijn kwaliteit te leveren voor elk kind.

Het tekort aan leraren steeg het afgelopen jaar opnieuw aanzienlijk in Amsterdam, maar de PO-Raad signaleert het probleem ook in de rest van het land. De sectorvereniging noemt het "onmogelijk om vaste banen te creëren met tijdelijk geld".

Sinds corona kregen basisscholen jaarlijks ongeveer 700 euro per leerling vrij te besteden om corona-achterstanden in te halen. Dat geld wordt door de scholen onder meer gebruikt om problemen in de begroting op te lossen, zoals het inhuren van zpp-leerkrachten om de tekorten aan leraren te dekken. Met de beëindiging van die steun kan dat niet meer.

Verspreid over het land werden miljarden aan coronasteun uitgedeeld aan scholen. De scholen krijgen tot het einde van schooljaar 2024-2025 om dat uit te geven. Daarna is het gedaan met de financiële steun.

Kind vaker thuis

Het Parool sprak onder meer met scholenorganisatie ASKO, die 35 scholen heeft in Amsterdam. Een van de schoolbestuurders zegt dat met het wegvallen van zzp'ers de klassen groter zullen worden en dat er minder persoonlijke begeleiding mogelijk is per kind.

In een brief aan de ouders waarschuwde het schoolbestuur ook dat kinderen mogelijk vaker thuis moeten blijven, wanneer de leerkracht ziek is en een vervanger te duur. De flexibiliteit die mogelijk werd gemaakt door de financiële steun valt weg, terwijl de tekorten er niet minder op zijn geworden.

Subsidieconfetti

Hoewel bekend was dat de aard van de subsidie tijdelijk was, ontstond er een 'nieuw normaal' op de scholen.

Nu de NPO-gelden zullen weggevallen, zijn er wel kleinere nieuwe subsidies beschikbaar voor het stimuleren van basisvaardigheden. Woordvoerder Thijs den Otter van de PO-Raad spreekt van "subsidieconfetti". "Scholen moeten aan veel voorwaarden voldoen om de subsidie te krijgen en te behouden. Daar is het nieuwe normaal niet mee door te trekken".