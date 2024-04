Zoons van Hamasleider door Israël gedood, wie is Ismail Haniyeh?

Ismail Haniyeh wordt een veelgehoorde naam in 2006 als hij de Hamasbeweging naar een verkiezingsoverwinning leidt op de veel bekendere Fatah-partij, die meer dan tien jaar de meerderheid had in het parlement van het Palestijns Gezag.

Maar zijn wortels geven weinig aanleiding om zulke roem te verwachten. Hij wordt in 1962 geboren in het vluchtelingenkamp Shati, in Noord-Gaza. Zijn ouders komen uit de nu Israëlische stad Ashkelon. Zij zijn gevlucht in 1948, nadat Israël de onafhankelijkheid had uitgeroepen.

Op 21-jarige leeftijd voegt hij zich bij een islamitische studentenbeweging, die zal opgaan in Hamas. Hij studeert af in 1987, het jaar van de eerste Intifada - de opstand tegen de Israëlische bezetting - en van de oprichting van Hamas.

Hamas komt snel in het vizier van de Israëlische inlichtingendiensten. In 1988 pakt Israël Haniyeh op, net als veel andere leden van die militante beweging die hun politieke ideologie baseren op de islamitische wet. Eind jaren 80 wordt hij tweemaal achter de tralies gezet wegens lidmaatschap in de door Israël verboden beweging.